Заплатили дважды

Сегодня все чаще можно встретить рекламу с громкими лозунгами: «спишем все долги», «избавим от ипотеки», «объявим банкротом — просто и быстро». Между тем, финансовые эксперты отмечают, что за такими обещаниями часто скрываются мошенники – недобросовестные фирмы, которых в народе уже прозвали «раздолжнителями». Они делают бизнес на людях, оказавшихся в уязвимом положении, и нередко это приводит к еще большим проблемам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пользуются стрессом

«Мы в Сбере видим это регулярно. Люди искренне верят, что нашли выход из сложной ситуации, идут за «легким списанием долгов», перестают платить по обязательствам. А результат, увы, предсказуем: растущие долги, судебные иски, потеря жилья и другого имущества, испорченная кредитная история. Некоторые до последнего уверены, что все под контролем, потому что «так сказал консультант»,— рассказывает Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера.

«Раздолжнители» - это люди и компании, которые делают свой бизнес на проблемах заемщиков. Большинство из них убеждают клиента перестать платить по кредитам, обещая списание. Нередко они берут аванс за работу или оплату вперед, при этом не гарантируя результат. Как итог, человек рискует обрасти еще большими проблемами, после временной передышки заемщики узнают, что их долги стали еще больше — к ним добавились пени и штрафы, а заемщик получил повестку в суд. Многие пользуются тем, что клиент находится в стрессе, невнимательно читает договор, где не были четко прописаны обязательства, и т.д.

Клиенты, которые попадают в подобные истории, чаще всего — адекватные взрослые люди, но на фоне стресса обещание «списания долгов» звучит для них как иллюзия волшебной таблетки, и нормальная человеческая реакция — «пробовать все способы» — нередко оборачивается еще более серьезными проблемами.

Мошенники, как правило, обещают решить все «без суда и последствий», рассказывают про быстрое банкротство, просят крупную сумму денег вперед, но у них нет реального договора с прозрачными условиями. Тревожный сигнал для заемщика – требование «перестаньте платить, мы все решим».

По накатанной дорожке

Эксперты добавляют, что работа таких компаний зачастую проходит по похожему механизму: «специалисты» сначала берут предоплату за «юридическое сопровождение», потом либо исчезают, либо инициируют банкротство клиента без полноценной оценки ситуации и без предупреждения его обо всех нюансах. Между тем банкротство — это серьезная юридическая процедура, которая влечет за собой целый ряд последствий и ограничений.

«Объявить себя банкротом — это непросто. Во-первых, судебные издержки (процедура платная), во-вторых, производство может затянуться на неопределенное время. Наконец, у процедуры есть последствия, о которых не рассказывают в рекламе: в течение нескольких лет человек не может брать кредиты, открывать ИП, распоряжаться частью имущества. И это еще в лучшем случае. В худшем — человек останется без денег и без квартиры»,— подчеркивает Дмитрий Жоров.

Он также отмечает, что в подавляющем большинстве случаев у человека есть законные способы разобраться с долгами без банкротства. Главное — не скрываться и не откладывать. В Сбере работает целый набор легальных инструментов, помогающих вернуть контроль над ситуацией: от реструктуризации до кредитных каникул.

«Мы всегда предлагаем индивидуальный подход. Если вы попали в сложную ситуацию — приходите, расскажите, что случилось. Поверьте, ни один банк никогда не будет заинтересован в том, чтобы вы оказались в долговой яме. Мы сможем вместе найти выход. Часто решение проще, чем кажется, и не требует радикальных шагов. Главное — не уходить в тень и не верить тем, кто обещает невозможное»,— добавляет Дмитрий Жоров.

В Сбере также отмечают важные нюансы для тех, кто оказался в непростой ситуации — не стоит прекращать выплаты без консультации с банком, нельзя передавать личные данные и доступ к онлайн-кабинету незнакомым лицам.

«Если вы чувствуете, что не справляетесь с платежами — всегда можно прийти в банк на переговоры — разобрать ситуацию и найти безопасный и законный путь решения проблем. Да, финансовые трудности — это стресс. Но они преодолимы. Важно не искать чудесных решений, а действовать осознанно»,— резюмирует Дмитрий Жоров.

ПАО «Сбербанк»