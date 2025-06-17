Сумка Dior, лыжный костюм и шляпка с пером

В конце июня американский аукционный дом Julien’s проведет масштабную распродажу вещей из личного гардероба принцессы Уэльской Дианы. Аукцион Princess Diana’s Style & A Royal Collection (пройдет в онлайн- и офлайн- форматах) признан крупнейшим: на торги выставлено более 300 предметов, некогда принадлежавших леди Диане и членам королевской семьи. Это платья, сумочки, шляпки, а также эскизы вещей, исполненных на заказ, фотографии и открытки с ее личным автографом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Платье Bellville Sassoon, 1988 год Фото: Julien’s Нейлоновый лыжный костюм Фото: Julien’s Фиолетовая юбка Catherine Walker, 1990 год Фото: Julien’s Сумка Prada, 1996 год Фото: Julien’s Бейсболка с цифрой «492», 1995 год Фото: Julien’s Шляпка John Boyd, которую принцесса Диана носила в 1981 году во время свадебного путешествия Фото: Julien’s Кожаные лодочки Bruno Magli, 1981 год Фото: Julien’s Полукруглый клатч Charles Jourdan, 1985 год Фото: Julien’s Сумка Lady Dior, 1995 год Фото: Julien’s Платье Catherine Walker, 1986 год Фото: Julien’s Две пары лодочек Jimmy Choos Фото: Julien’s Следующая фотография 1 / 11 Платье Bellville Sassoon, 1988 год Фото: Julien’s Нейлоновый лыжный костюм Фото: Julien’s Фиолетовая юбка Catherine Walker, 1990 год Фото: Julien’s Сумка Prada, 1996 год Фото: Julien’s Бейсболка с цифрой «492», 1995 год Фото: Julien’s Шляпка John Boyd, которую принцесса Диана носила в 1981 году во время свадебного путешествия Фото: Julien’s Кожаные лодочки Bruno Magli, 1981 год Фото: Julien’s Полукруглый клатч Charles Jourdan, 1985 год Фото: Julien’s Сумка Lady Dior, 1995 год Фото: Julien’s Платье Catherine Walker, 1986 год Фото: Julien’s Две пары лодочек Jimmy Choos Фото: Julien’s

Самыми дорогими лотами признаны два платья. Первое — из голубого шелка с ярким цветочным принтом от британского модного бренда Bellville Sassoon. Наряд получил название Caring Dress («Платье заботы»), поскольку в нем принцесса Уэльская несколько раз посещала детские больницы. Это же платье в период с 1988 по 1992 годы Диана выбирала для официальных визитов в Австралию и Испанию. Лот ценен в $200-300 тыс. Такой же эстимейт получило кремовое вечернее платье Catherine Walker — в нем супруга наследника британской короны представляла Великобританию во время визита в страны Персидского залива в 1986 году. Кэтрин Уокер была одним из любимых дизайнеров принцессы Уэльской, многие наряды они разрабатывали совместно.

На торги также выставлены платье, сшитое для Дианы ее близким другом модельером Джанни Версаче; вечерний наряд из черной тафты 1981 года, в котором принцесса появилась на публике впервые после официальной помолвки; лыжный костюм из красного нейлона и многочисленные аксессуары — розовая шляпка с пером, множество разноцветных туфель-лодочек, обширная коллекция сумочек, в том числе черная кожаная Lady Dior, подаренная первой леди Франции Бернадет Ширак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Желтый костюм Bruce Oldfield, 1987 год Фото: Julien’s Кожаный персиковый клатч Rayne, 1986 год Фото: Julien’s Изумрудные сатиновые лодочки Rayne, 1989 Фото: Julien’s Рождество 1990 года в Сандрингеме, двухцветные туфли Rayne Фото: Julien’s Черно-белый клатч Rayne, 1990 год Фото: Julien’s Бежевый клатч Rayne Фото: Julien’s Королевский визит в Японию, красные кожаные туфли и клатч Rayne, 1990 год Фото: Julien’s Костюм-тройка Escada Фото: Julien’s Брючный костюм Gianni Versace Фото: Julien’s Сумка из крокодиловой кожи Lana Marks Фото: Julien’s Следующая фотография 1 / 10 Желтый костюм Bruce Oldfield, 1987 год Фото: Julien’s Кожаный персиковый клатч Rayne, 1986 год Фото: Julien’s Изумрудные сатиновые лодочки Rayne, 1989 Фото: Julien’s Рождество 1990 года в Сандрингеме, двухцветные туфли Rayne Фото: Julien’s Черно-белый клатч Rayne, 1990 год Фото: Julien’s Бежевый клатч Rayne Фото: Julien’s Королевский визит в Японию, красные кожаные туфли и клатч Rayne, 1990 год Фото: Julien’s Костюм-тройка Escada Фото: Julien’s Брючный костюм Gianni Versace Фото: Julien’s Сумка из крокодиловой кожи Lana Marks Фото: Julien’s

Часть вырученных средств будут направлены в британскую благотворительную организацию по борьбе с мышечной дистрофией (Muscular Dystrophy UK). Вспомним, что и сама Леди Диана при жизни уделяла большое внимание благотворительности: в 1997 году она лично выставила около 80 платьев из своего гардероба на торги Christie’s и помогла собрать $3,2 млн для лечения больных раком и ВИЧ-инфекцией.

Нина Спиридонова