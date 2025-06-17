Назначен новый директор «Мегафона» в Челябинской и Курганской областях
Директором компании «Мегафон» в Челябинской и Курганской областях стал Геннадий Жуков. Он работает в команде мобильного оператора с июля 2024 года. Ранее являлся руководителем направления B2C по Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба «Мегафона».
Геннадию Жукову предстоит увеличить абонентскую базу, повысить качество сервисов «Мегафона», а также внедрить цифровые проекты в работу промышленных предприятий Челябинской и Курганской областей.
С 2022 года должность руководителя компании в Челябинской области занимал Сергей Денисов.