Назначен новый директор «Мегафона» в Челябинской и Курганской областях

Директором компании «Мегафон» в Челябинской и Курганской областях стал Геннадий Жуков. Он работает в команде мобильного оператора с июля 2024 года. Ранее являлся руководителем направления B2C по Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба «Мегафона».

Геннадию Жукову предстоит увеличить абонентскую базу, повысить качество сервисов «Мегафона», а также внедрить цифровые проекты в работу промышленных предприятий Челябинской и Курганской областей.

С 2022 года должность руководителя компании в Челябинской области занимал Сергей Денисов.

Ольга Воробьева