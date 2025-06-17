Небесные инвестиции: вложения в отрасль авиаперевозок

Сфера авиаперевозок после пандемии восстанавливается стремительно и уверенно. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2024 году объем мировых авиаперевозок вырос на 10,4% по сравнению с предыдущим годом и превзошел уровень 2019 года на 3,8%. Международный пассажиропоток вырос на 13,6%: спрос стабилен и в сфере туризма, и в сфере бизнес-поездок.

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Аналитики Freedom Finance Global отмечают, что авиакомпании активно развиваются: расширяют маршрутные сети, интегрируются с сервисами онлайн-бронирования и создают партнерские программы с компаниями из туриндустрии. Это позволяет им укреплять позиции и повышать доходность.

Зона роста — инвестиции в авиакомпании

Инвестиции в акции авиакомпаний летом представляют особую выгоду — в эти месяцы всегда наблюдается пик туристической активности. Это увеличивает загрузку рейсов и маржинальность перевозок. Среди молодых людей растет популярность путешествий как образа жизни, а в развивающихся странах представители среднего класса увеличивают спрос на дальние перелеты.

Кроме того, на данный момент цена на авиакеросин стабилизировалась около $2 за галлон — это один из главных факторов, поддерживающих прибыльность авиаперевозчиков. На прибыль авиакомпаний также влияют новшества: внедрение ИИ, биометрии, персонализированной рекламы и разработки в направлении eVTOL — это электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой, которые работают на электричестве и могут взлетать и приземляться вертикально без взлетно-посадочной полосы.

Ниже — список авиакомпаний, вложения в которые помогут в ближайшие месяцы нарастить инвестиционный портфель, по мнению аналитиков Freedom Finance Global.

Инвестиционные идеи

Delta Air Lines (DAL). Известная американская компания-перевозчик, основанная в 1924 году. Это одна из немногих авиакомпаний, демонстрирующих устойчивый рост операционной прибыли, несмотря на колебания цен на топливо и инфляционное давление. Компания инвестирует в обновление парка, делает акцент на премиум-услуги, расширяет международные маршруты и внедряет цифровые сервисы. Перевозчика отличает стабильная дивидендная политика, у него низкий уровень долговой нагрузки.

United Airlines (UAL). Один из крупнейших американских перевозчиков, который предоставляет услуги в США, Канаде, странах Атлантики, Тихого океана и Латинской Америки. Компания отчиталась о рекордной прибыли в I квартале — $0,91 на акцию при выручке $13,2млрд. Корпорация модернизирует флот, расширяет сеть перевозок, активно инвестирует в летающее такси. Кроме того, компания сотрудничает с проектом Starlink и ожидается поступления новых Airbus A321.

Southwest Airlines (LUV). Компания — один из лидеров в сегменте лоукостеров с эффективной бизнес-моделью с минимальными затратами на обслуживание. Перевозчик активно оптимизирует структуру затрат и реализует Even Better — план трансформации, цель которого состоит в улучшении опыта пассажиров, повышении эффективности работы и прибыльности компании. Корпорация вводит платный багаж и модернизирует салоны самолетов.

Archer Aviation (ACHR). Американский стартап, специализирующийся на производстве электрических самолетов eVTOL с вертикальным взлетом и посадкой. В скором времени компания получит сертификат на эксплуатацию своего eVTOL Midnight и запустит на нем коммерческие рейсы. В 2026 году стартап планирует запустить сервис аэротакси в Лос-Анджелесе. Ранее корпорация завершила крупный раунд финансирования на сумму $430 млн. Также фирма развивает оборонное направление для заключения государственных контрактов.

Как инвестировать?

Российские инвесторы по-прежнему имеют возможность приобретать акции международных авиакомпаний через зарубежных брокеров. Для этого лучше выбирать посредников из стран, которые продолжают сотрудничество с российскими гражданами. Наиболее удобными в этом плане считаются брокерские компании из Армении и Казахстана.

Особенно выделяется Казахстан: это единственная страна СНГ с действующим международным кредитным рейтингом, а ее финансовая инфраструктура активно развивается. Многие местные брокеры предоставляют русскоязычную поддержку, а процесс открытия счета и подачи документов — достаточно понятен и доступен. Прежде чем приступить к работе, важно тщательно оценить надежность брокера: изучить наличие лицензии, условия сотрудничества и уровень прозрачности. В Казахстане для этого можно использовать рейтинг брокеров на бирже KASE, где публикуются сведения об их активности и статусе.