Объем крупных инвестпроектов в Краснодарском крае за 10 лет вырос в 4 раза

В Краснодарском крае реализуют порядка 550 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 4 трлн руб. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель в интервью «Кубанским новостям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам замглавы Кубани, по сравнению с 2015 годом объем инвестиций увеличился в четыре раза. Власти пересмотрели инвестиционную политику, внедрили инвестстандарт и приняли участие в федеральных пилотных проектах. Каждый из реализуемых проектов оценивается более чем в 100 млн руб.

«Очевидно, что бизнесу комфортно в Краснодарском крае»,— отметил вице-губернатор, добавив, что среди преимуществ региона — транспортная доступность и плотность дорожной сети.

Нурий Бзасежев