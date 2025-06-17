«Крылья Советов» обновили тренерский штаб

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» представил новый состав тренерского штаба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«В новом сезоне вместе с главным тренером Магомедом Адиевым команду будут готовить старший тренер Сергей Булатов, тренеры Филипп Соколинский и Беслан Аджинджал, тренер по физической подготовке Ерлан Ибрагим и тренер вратарей Александр Гутеев»,— говорится в сообщении.

Главным врачом команды станет Андрей Переход из Белоруссии. Также после истечения пятилетнего срока из клуба ушли ассистенты главного тренера Арсен Папикян, Михаил Семерня, Владимир Зеленовский и Виктор Гаус.

Магомед Адиев стал главным тренером «Крыльев Советов» в начале июня 2025 года. После этого клуб покинули пять футболистов: вратарь Богдан Овсянников, защитник Илья Гапонов, полузащитники Роман Ежов и Денис Якуба, а также нападающий Дмитрий Цыпченко.

Георгий Портнов