В Магнитогорске младшего сержанта отправили в колонию за дезертирство

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным младшего сержанта, служившего по контракту, в самовольном оставлении части в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 17 октября прошлого года военнослужащий, желая отдохнуть от обязанностей, без разрешения командования покинул часть на полигоне в Челябинской области. Почти полгода контрактник проживал в Миассе и Ханты-Мансийском автономном округе, где его задержали полицейские 21 марта этого года. Приговор в отношении младшего сержанта пока не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска