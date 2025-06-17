На Дону увеличили количество современных газозаправочных комплексов

В Ростовской области активно развивается современная автозаправочная инфраструктура. Ставка делается на использование менее карбонизированных видов топлива – сжиженного углеводородного газа (СУГ) и компримированного природного газа (КПГ). Это подтверждает тот факт, что Ростовская область – признанный в России лидер по количеству метановых АГНКС (автоматических газонаполнительных компрессорных станций).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено компанией «Донметан» Фото: предоставлено компанией «Донметан»

По данным правительства Ростовской области, с 2020 года в регионе на газомоторное топливо переведено более 7 тыс. единиц транспорта. Сейчас на Дону общее количество таких транспортных средств превышает 15 тыс., из которых около 1 тыс. – автобусы, работающие на регулярных маршрутах. В регионе есть собственное производство компрессоров, заправочных колонок, систем осушки газа и др. оборудования. Строительству объектов газозаправочной инфраструктуры значительно способствует поддержка со стороны региональной власти.

Один из примеров – уникальный для России заправочно-зарядный комплекс со всеми видами топлива и малотоннажным производством сжиженного природного газа (СПГ) и крио-АЗС, который компания «Донметан» ввела в эксплуатацию в Октябрьском районе региона в начале этого года. Новый объект соответствует требованиям по локализации (используется только отечественное оборудование от местного производителя), экологичности, близости к федеральной трассе, а также по видам и количеству транспорта (включая электромобили и СПГ-транспорт), который можно обслуживать одновременно. Запуск комплекса состоялся в рамках соглашения, заключенного между инвестором и правительством Ростовской области. В ходе реализации проекта был использован механизм господдержки в виде предоставления субсидии Министерства энергетики РФ.

В регионе понимают, что от работы таких объектов есть экономический эффект. Во-первых, газомоторное топливо в два раза дешевле бензина и дизельного топлива. Во-вторых, по оценкам специалистов, пробег грузовика на СПГ на одной заправке достигает 1,5 тыс. км. и более, что положительно влияет на себестоимость грузоперевозок. В-третьих, создание такой заправочной инфраструктуры способствует в регионе росту транспортного потока и грузооборота. Наконец, влияет на развитие общественного транспорта в крупных городах и агломерациях. Существующий в стране опыт это подтверждает. Так, значительная часть пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге осуществляется автобусами на СПГ. А недавно из таких же автобусов был сформирован парк городского транспорта в Волгограде. Постепенно количество автобусов на природном газе увеличивается и в городах Ростовской области.