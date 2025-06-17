На Черноморском побережье Кубани из-за обвала скалы задержали 10 поездов

Прошедшие на Черноморском побережье Краснодарского края ливни спровоцировали сход скальных пород на участок железной дороги. В результате было приостановлено движение составов на перегоне Туапсе—Шепси в Туапсинском регионе. Задержаны десять поездов, сообщила пресс-служба РЖД.

В числе задержанных:

поезд Туапсе—Имеретинский Курорт (задержка на 2 часа);

«Ласточка» аэропорт Сочи—Ростов (1 час 28 мин);

Туапсе—Имеретинский Курорт (1 час 26 мин);

Тамбов—Адлер (1 час 21 мин);

Кисловодск—Адлер (1 час 18 мин);

Сухум—Санкт-Петербург (1 час 9 мин);

Ростов—Адлер (1 час 8 мин);

Красноярск—Адлер (8 мин);

Астрахань—Имеретинский Курорт (36 мин);

Москва—Адлер (35 мин).

На место ЧП отправили бригаду железнодорожников, участок уже расчистили. Движение по одному из путей открыли в 5:15, в 5:47 — полностью восстановили, добавили в РЖД.