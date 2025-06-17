В Ростовской области автомобиль должника передан военным в зону СВО

Судебные приставы Ростовской области конфисковали у должника два автомобиля «Лада» и передали их участникам специальной военной операции в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По сообщению ведомства, в отделении судебных приставов по Миллеровскому и Тарасовскому районам открыли исполнительное производство против должника на основании документа Миллеровского районного суда.

По решению суда автомобили «Лада 210740» и «Лада 2107», принадлежавшие нарушителю, подлежали конфискации и переходу в государственную собственность из-за его противоправных действий, пояснили в сообщении.

Пристав-исполнитель уведомил должника об открытии производства и возможных последствиях препятствования исполнению судебного решения. Согласно постановлению правительства России от 8 сентября 2023 года №1470, конфискованное имущество передается Министерству обороны.

После принудительного изъятия машин у должника по ст. 264 УК России автомобили направили в зону проведения СВО как гуманитарную помощь.

Валентина Любашенко