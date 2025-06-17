Более 50% краснодарцев поддерживают идею дополнительного отпуска для многодетных

В Краснодаре 55% жителей одобряют проект закона, предлагающий многодетным родителям дополнительный 14-дневный оплачиваемый отпуск, 19% выступают против, еще 26% затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Законопроект подготовлен депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» и предусматривает, что льготный отпуск можно присоединять к основному либо брать отдельно, при этом перенос на следующий год и денежная компенсация не допускаются.

Сторонники считают, что дополнительное время даст возможность уделить больше внимания воспитанию детей.

Оппоненты опасаются, что бизнесу придется искать замену сотрудникам и нести дополнительные расходы, а это может снизить готовность работодателей нанимать многодетных кандидатов.

Поддержка предложения выше среди мужчин (59% против 51% среди женщин) и в возрастной группе до 35 лет. Уровень дохода также влияет на позицию: среди горожан, зарабатывающих до 50 тыс. руб., идею поддержали 47%, тогда как в категории свыше 100 тыс. этот показатель достигает 60%.

Число детей напрямую коррелирует с оценкой инициативы. Родители одного или двух несовершеннолетних, не планирующие расширять семью, одобрили проект в 56% случаев, тогда как среди многодетных и тех, кто намерен стать таковыми, доля сторонников достигает 82%.

Вячеслав Рыжков