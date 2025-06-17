Жителя Ярославля осудили за призывы взорвать Керченский мост и Курскую АЭС

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 3 годам колонии общего режима 59-летнего жителя Ярославля. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ по Ярославской области Фото: Пресс-служба УФСБ по Ярославской области

В ведомстве рассказали, что 59-летний Сотников причастен к публичному оправданию террористической деятельности и призывам в интернете к подрыву Керченского моста и Курской атомной электростанции. Напомним, что задержали обвиняемого в декабре 2024 года сотрудники органов безопасности и Росгвардии. После чего он был арестован.

Алла Чижова