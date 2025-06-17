Ставрополье вводит особый противопожарный режим до конца сентября

В Ставропольском крае с 1 июля по 30 сентября будет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщается в постановление опубликованном региональным правительством на портале правовой информации края.

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Документ запрещает проведение пожароопасных работ в лесах и полях. Кроме того, вводятся ограничения на пребывание людей в лесных массивах и въезд туда транспорта.

Главы муниципалитетов получили поручение подготовить водовозную и землеройную технику для тушения возможных пожаров. Местные власти также должны провести разъяснительную работу среди населения.

Краевое управление МЧС запретило жителям и гостям региона разводить костры и сжигать листву, мусор и другие отходы на территориях общего пользования. Нарушителей из числа физических лиц ждут штрафы до 30 тыс. руб., юридических — до 800 тыс. руб.

Николай Аксенов