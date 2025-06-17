В Самаре ищут эксгибициониста, занимавшегося непристойностями перед детьми

В Самарской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней, об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ

По версии следствия, преступление было совершено 29 мая примерно в 16 часов на территории микрорайона «Волгарь» в районе улицы Обувной. К преступлению может быть причастен мужчина 30-35 лет славянской внешности.

«В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление и розыск фигуранта»,— заявили в СК.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что около сетевого магазина бродит мужчина, выслеживает маленьких девочек и занимается на их глазах непристойностями. Одна из первоклассниц рассказала об этом взрослым.

Алексей Алексеев