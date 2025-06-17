В Сочи продлили режим работы городского транспорта на летний сезон

В Сочи продлили режим работы общественного транспорта на ряде ключевых маршрутов. Как сообщили в администрации города, движение автобусов в вечернее время теперь продлено до 23:00, а направление Сочи — Адлер будет обслуживаться до полуночи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

С 1 июля начнет круглосуточно работать маршрут №105А, соединяющий аэропорт и железнодорожный вокзал. Меры приняты в связи с ростом туристического потока и повышенной нагрузкой на транспортную инфраструктуру.

Продление графика обсуждалось на заседании городского штаба по координации летней логистики. Как отметил мэр Сочи Андрей Прошунин, пик нагрузки на транспорт традиционно приходится на июль и август, поэтому особое внимание уделяется управлению пассажиропотоком, актуализации режимов светофоров и контролю за стихийной парковкой. Одновременно продолжается работа автоматизированной системы управления движением, обеспечивающей видеомониторинг и оперативное реагирование на нештатные ситуации на дорогах.

По данным муниципальных служб, в ночь на 16 июня ливни в отдельных районах города привели к кратковременным подтоплениям на низинных участках дорог, однако транспортное сообщение не прерывалось. Все последствия устранены, водоснабжение восстановлено на всех направлениях. Железнодорожное сообщение, в том числе направление на Туапсе, функционирует в штатном режиме, график поездов стабилизирован.

Аэропорт Сочи продолжает работу по летнему расписанию, выполняя рейсы по 84 направлениям — это на 18% больше по сравнению с осенне-зимним периодом. На железной дороге количество пар поездов дальнего следования увеличено более чем в два раза — с 22 до 45, пригородные поезда совершают до 80 рейсов в сутки. Продолжает развиваться и морское сообщение: маршрут Новороссийск — Геленджик — Сочи выполняется ежедневно, а с июля планируется добавление остановок в Лазаревском и Туапсе.

«Ъ-Сочи» писал, что период неблагоприятных погодных условий завершится 17 июня. Городской штаб координирует усилия всех служб, жителям и туристам рекомендовано соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.

Мария Удовик