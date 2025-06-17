Жители Кубани ждут возвращения корейских и японских автопроизводителей

Большинство автолюбителей из Краснодарского края ожидают возвращения на рынок корейских и японских брендов. Об этом сообщает автомобильный портал «Дром» по итогам опроса, проведенного среди пользователей сайта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно результатам исследования, 40% респондентов надеются на возвращение корейских марок, еще 22% — японских. При этом 11% верят в восстановление присутствия американских брендов, а европейские автомобили ждут только 9% участников. Скептически настроены 45% опрошенных, выбравших вариант «никакие».

Наибольший интерес к корейским автомобилям зафиксирован у жителей Урала (39%) и Юга (38%). Японские марки особенно востребованы на Дальнем Востоке (37%) и в Сибири (27%). Жители Москвы (13%) и Южных регионов (12%) надеются на возвращение американских компаний. Европейские машины чаще всего хотят видеть в продаже жители Санкт-Петербурга (13%) и Кавказа (12%).

Опрос проводился с 14 по 21 апреля 2025 года, участие приняли свыше 12 тыс. пользователей сайта. В комментариях участники отмечали, что иностранным брендам будет сложно вернуться из-за занятости рынка китайскими производителями, высокой стоимости автокредитов и отсутствия инвестиционной привлекательности. По их мнению, даже в случае возвращения зарубежные автомобили будут недоступны по цене.

Анна Гречко