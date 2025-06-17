С начала сезона в медицинские учреждения Татарстана с жалобами на укусы клещей обратились 5,9 тыс. человек, из них более 1,5 тыс. — дети. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 5,9 тысяч человек обратились в медучреждения после укусов клещей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане 5,9 тысяч человек обратились в медучреждения после укусов клещей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего обращений зафиксировано в Казани — 1,8 тыс. случаев. Далее идут Набережные Челны — 765 и Нижнекамский район — 466. В регионе зарегистрированы два случая клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита. Последний зафиксирован после отдыха в Башкирии.

Обработку от клещей провели на территории площадью почти 3 тыс. гектаров — это 106% от запланированного объема. Основное внимание уделили местам отдыха, в том числе лагерям, паркам и скверам.

Анар Зейналов