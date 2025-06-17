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На трассе М-4 «Дон» полицейские изъяли пакет с боевыми патронами

В Красносулиновском районе на обочине трассы М-4 «Дон» местный житель обнаружил пакет предположительно с патронами. Его подозрение подтвердили прибывшие на место полицейские. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Внутри пакета сотрудники полиции обнаружили и изъяли 121 патрон к огнестрельному оружию. Согласно результатам экспертного исследования, боеприпасы предназначены для стрельбы из нарезного автоматического оружия и пригодны к использованию»,— говорится в сообщении.

Установить владельцев пакета с патронами пока не удалось, тем не менее, полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию».

Наталья Белоштейн

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