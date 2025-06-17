Кубанский дзюдоист Тимур Арбузов выиграл золото чемпионата мира

Житель Кропоткина Тимур Арбузов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории до 81 кг. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарского края Фото: пресс-служба Краснодарского края

Финальная схватка прошла в венгерском Будапеште, где спортсмен победил представителя Грузии Тато Григалашвили. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил спортсмена, отметив его вклад в развитие отечественной школы дзюдо и пообещал продолжить расширение спортивной инфраструктуры в крае.

Тимур Арбузов является серебряным призером чемпионата мира 2024 года и действующим чемпионом Европы. Он тренируется в Туапсе под руководством Джанболета Нагучева и своего отца — Дениса Арбузова.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Будапеште с 13 по 20 июня. В соревнованиях участвуют более 550 спортсменов из 93 стран. Краснодарский край также представляет Михаил Игольников из Туапсе, бронзовый призер ЧМ-2018, заявленный в категории до 90 кг.

Анна Гречко