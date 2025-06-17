«Яндекс Путешествия» возместят отельерам Анапы часть расходов

Сервис «Яндекс Путешествия» объявил о запуске программы поддержки отельеров и владельцев апартаментов в Анапе и Темрюкском районе, пострадавших от отмен бронирований на фоне разлива мазута. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Мера направлена на компенсацию части убытков гостиничного бизнеса, оказавшегося в сложной ситуации из-за ЧС. В рамках инициативы сервис готов возместить до 50% стоимости бронирований партнерам, решившим вернуть оплату гостям, утратившим право на бесплатную отмену проживания. Максимальный размер компенсации составит до 20% от суммы бронирований, оформленных до 20 апреля с проживанием в период пляжного сезона — с мая по сентябрь 2025 года.

Возможность получить компенсацию сохраняется и для тех партнеров, кто уже вернул средства пользователям «Яндекс Путешествий» в обход условий отмены. Программа предназначена для поддержания устойчивого гостиничного бизнеса с подтвержденной историей работы через платформу.

Вячеслав Рыжков