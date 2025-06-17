Расследование дела о смерти пермяка после операции взял на контроль глава СКР

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти 35-летнего жителя Перми, сообщает СУ СКР по региону. Ранее в следственном органе было возбуждено дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Мужчина обратился в одну из пермских клиник с острой зубной болью, ему была произведена операция по удалению. Спустя непродолжительное время он впал в кому и скончался. По данным «Ъ-Прикамье», следователями изъята медицинская документация умершего пациента, назначены необходимые экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ