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обновлено 10:23

Расследование дела о смерти пермяка после операции взял на контроль глава СКР

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти 35-летнего жителя Перми, сообщает СУ СКР по региону. Ранее в следственном органе было возбуждено дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Мужчина обратился в одну из пермских клиник с острой зубной болью, ему была произведена операция по удалению. Спустя непродолжительное время он впал в кому и скончался. По данным «Ъ-Прикамье», следователями изъята медицинская документация умершего пациента, назначены необходимые экспертизы.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

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