В ЗЖМ массиве Ростова-на-Дону трамваи сегодня пойдут по укороченной схеме

Схема трамвайных маршрутов №7 и №10 изменятся сегодня в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону с 9:30 до 17:00. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

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По данным источника, изменения связаны с аварийными работами на трубопроводе на улице Собино, 56. В связи с этим трамвай №10 пойдет по укороченной схеме от Сельмаша к Лендворцу. Маршрут № 7 будет будет ходить от Центрального рынка к Лендворцу, а один вагон будет курсировать от улицы Мичуринской к улице Профсоюзной.

Константин Соловьев