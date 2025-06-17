Самарская область вошла в топ-10 регионов по числу производителей косметики и парфюмерии

На территории Самарской области 76 компаний работают в сфере производства косметики и парфюмерии. По этому показателю область вошла в топ-10 регионов страны, сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что в прошлом году в число победителей конкурса для предпринимателей в сфере креативных индустрий вошла основатель парфюмерной лаборатории из Кинеля Дарья Сухорукова. Она создает ароматы с 2018 года.

Руфия Кутляева