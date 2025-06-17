Челябинскстат: доходы жителей Челябинской области выросли на 18,5% в 2025 году

В первом квартале 2025 года общий объем денежных доходов жителей Челябинской области составил 465,4 млрд руб. Показатель вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Челябинскстат.

Среднемесячные денежные доходы каждого жителя Челябинской области составили 45,8 тыс. руб., что на 18,9% больше первого квартала 2024 года. Реальный среднедушевой доход с учетом инфляции вырос на 8,9% к прошлому году. Реальные располагаемые доходы (с учетом обязательных платежей и инфляции) увеличились на 9,7% год к году.

Основным источником дохода южноуральцев остается зарплата. Всего в первом квартале 2025 году жители Челябинской области заработали 318,5 млрд руб., что на 22,1% выше, чем в 2024. Далее идут доходы от социальных выплат (99,2 млрд руб., на 4,1% больше), от предпринимательской деятельности (26,9 млрд руб., на 48,8%), от собственности (19,9 млрд руб., на 12,2%), а также прочие денежные поступления — 900 млн руб., на 17,1% больше, чем в первом квартале 2024-го.

Ольга Воробьева