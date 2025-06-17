Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства создано в Кузбассе

В Кузбассе создали министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства. Соответствующее постановление подписал губернатора Илья Середюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ

«Упразднить департамент по охране объектов животного мира Кузбасса, передав его функции департаменту лесного комплекса Кузбасса. Переименовать департамент лесного комплекса в министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса»,— говорится в документе.

Департамент по охране объектов животного мира должен быть ликвидирован в течение шести месяцев. Глава нового министерства пока не утвержден.

Александра Стрелкова