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Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства создано в Кузбассе

В Кузбассе создали министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства. Соответствующее постановление подписал губернатора Илья Середюк.

Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ

Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ

«Упразднить департамент по охране объектов животного мира Кузбасса, передав его функции департаменту лесного комплекса Кузбасса. Переименовать департамент лесного комплекса в министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса»,— говорится в документе.

Департамент по охране объектов животного мира должен быть ликвидирован в течение шести месяцев. Глава нового министерства пока не утвержден.

Александра Стрелкова

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