Прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате в Сочи

Прокуратура Центрального района Сочи добилась погашения задолженности по заработной плате в размере свыше 600 тыс. руб. перед пятью сотрудниками АНО Агентство развития Сочи. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения трудового законодательства в сфере оплаты труда. Выяснилось, что АНО Агентство развития Сочи не выплачивало зарплату пяти работникам более двух месяцев.

По итогам проверки прокуратура направила представление в администрацию муниципального образования. Документ был рассмотрен и принят к исполнению.

После рассмотрения прокурорского представления была проведена работа по выплате накопившихся долгов по заработной плате. Задолженность погашена полностью.

«Ъ-Сочи» писал, что полиция Сириуса приняла коллективное заявление от 65 строителей, работавших на реконструкции корпуса «Сочи Парк Отеля» и не получающих зарплату с апреля,— общий долг превышает 7,8 млн руб. По данным заявителей, выплаты ранее производились наличными или переводами от руководства субподрядной организации, которая впоследствии прекратила общение с рабочими.

Мария Удовик