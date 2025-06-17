Челябинца осудили на 12 лет лишения свободы за диверсию на объекте связи

Челябинский областной суд вынес приговор 20-летнему местному жителю Евгению Владыцкому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемому в совершении диверсии на объекте связи (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, из которых первые три года фигурант проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

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Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали южноуральца в мае 2024 года после поджога объекта связи. По версии следствия, местный житель, «являясь крайним сторонником проукраинской идеологии, действовал по заданию иностранного куратора в целях подрыва экономической безопасности России».

По данным пресс-службы областного суда, в результате диверсии было уничтожено оборудование базовой станции сотовой связи в Курчатовском районе Челябинска на сумму около 252 тыс. руб.

Уголовное дело возбудили и расследовали следователи регионального УФСБ. Приговор в законную силу не вступил.