В мае 2025 года банки выдали жителям Татарстана 4,11 тыс. товарных кредитов (POS-кредит) на сумму 278,7 млн руб. Это на 12% меньше по количеству и на 8% — по объему, чем в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане количество товарных кредитов сократилось на 12% за месяц

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Татарстане количество товарных кредитов сократилось на 12% за месяц

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В апреле в республике было оформлено 4,64 тыс. POS-кредитов на общую сумму 302,05 млн руб. В то же время средний чек по таким займам в мае вырос на 4% — с 65 до 68 тыс. руб. Средний срок кредитования при этом остался прежним — 14 месяцев.

Татарстан не вошел в пятерку регионов-лидеров по объему выдач, заняв шестое место. Лидируют Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.

В целом по России в мае банки выдали почти 160 тыс. товарных кредитов на сумму более 10,5 млрд руб. Это на 64% ниже по сравнению с маем 2024 года как по числу кредитов, так и по объему. Снижение продолжается и в сравнении с апрелем — в масштабах страны количество выдач сократилось на 10%, объем — на 8%.

Анар Зейналов