Саратовский губернатор: на капремонт театра в Энгельсе требуется 624 млн рублей

На капремонт областного театра оперетты в Энгельсе Саратовской области необходимо 624 млн руб. Об этом сообщил в ходе Дней Саратовской области в Совете Федерации губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона отметил, что проект сметной документации и госэкспертиза 2024 года на капремонт объекта уже подготовлены, срок реализации — два года. Он указал на неудовлетворительное состояние театра. Господин Бусаргин подчеркнул, что выделение денежных средств на капремонт возможно в 2026-2027 годах по линии федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Здание театра в Энгельсе было построено в 1910 году. Это единственное подобное учреждение в городе. Капремонт там никогда не проводился. Со слов Романа Бусаргина, в здании частично разрушен фундамент, просели стены, колонны, фойе, износ тепло- и водоснабжения составляет 90%.

При этом директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Анна Грибанова назвала требуемую на капремонт театра в Энгельсе сумму очень большой. Она отметила, что министерство принимает заявки на рекомендованный объем около 258 млн руб. Госпожа Грибанова попросила скорректировать заявку по указанному объекту.

Павел Фролов