Средний размер чаевых в ресторанах и кафе Удмуртии вырос на 16% за год

78% ижевчан оставляют чаевые в ресторанах и кафе: каждый третий делает это всегда, 46% — иногда. Как следует из опроса от сервиса SuperJob, средняя сумма чаевых работникам общепита сейчас составляет 360 руб., что на 16% больше, чем год назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Количество горожан, поощряющих курьеров, за год выросло с 38 до 46%, парикмахеров — с 28 до 34%. Водителям такси оставляют чаевые 60% ижевчан. Каждый третий оставляет «сверху» автозаправщикам и персоналу отелей.

Самые крупные суммы чаевых оставляют в отелях: показатель за год увеличился на 28%, до 550 руб. Поощрение парикмахеров, напротив, снизилось с 240 до 200 руб. Курьерам в среднем оставляют 180 руб., таксистам — 150 руб., сотрудникам АЗС и автомоек — 100 руб. Опрос проводился с 23 мая по 3 июня.