Авиасообщение между Казанью и Ярославлем возобновят осенью

Прямые авиаперелеты между Казанью и Ярославлем возобновят осенью 2025 года. Об этом сообщают «Вести.Ярославль» со ссылкой на министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Осенью 2025 года авиасообщение из Ярославля пополнится рейсами в Казань»,— говорится в сообщении профильного министерства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что авиасообщение между двумя городами возобновилось только в январе 2025 года. Полеты осуществляла авиакомпания «ЮВТ-Аэро». С 1 мая авиасообщение приостановили в связи с «необходимым техническим обслуживанием авиапарка компании-перевозчика».

Алла Чижова