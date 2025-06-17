Полиция начала проверку из-за конфликта с ребенком в Краснодаре
Полиция Краснодара проводит проверку по факту инцидента, сведения о котором появились в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В публикациях в соцсетях утверждалось, что в результате конфликта у жителя Краснодара якобы «украли дочь». Правоохранители устанавливают личности участников происшествия, действиям которых будет дана правовая оценка.
В полиции подчеркнули, что проверка проводится на основании информации, размещенной в открытых источниках сети Интернет.