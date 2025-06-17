«Сириус» начал разработку технологии лечения рака внутри организма

Научно-технологический университет «Сириус» объявил о запуске проекта по созданию новой технологии клеточной терапии рака. В центре разработки — подход, позволяющий перепрограммировать Т-лимфоциты пациента прямо в его организме без необходимости извлекать и модифицировать клетки в лабораторных условиях, как это делается в рамках классической CAR-T-терапии, сообщает пресс-служба ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации «Сириуса» Фото: пресс-служба администрации «Сириуса»

По информации научного центра трансляционной медицины «Сириуса», исследователи внедрили в Т-клетки временные генетические инструкции на основе мРНК, что позволило иммунным клеткам синтезировать искусственные рецепторы (CAR) и избирательно распознавать раковые клетки по белковым меткам, в частности CD19 и другим маркерам. Этот метод доказал свою эффективность в лабораторных условиях: модифицированные клетки успешно уничтожали опухолевые элементы в пробирке, не затрагивая здоровые ткани.

Отличие нового подхода заключается в том, что мРНК-инструкция исчезает после выполнения своей функции, оставляя лимфоцитам временное «обучение». Такой формат терапии, как предполагается, может упростить, удешевить и ускорить лечение, открывая путь к персонализированному подходу в онкологии. Исследование сосредоточено на лечении таких заболеваний, как лимфома и множественная миелома, при которых опухолевые клетки несут характерные белковые маркеры.

Проект финансируется в рамках государственной программы научно-технологического развития федеральной территории Сириус и рассматривается как один из возможных шагов к внедрению персонализированной медицины в клиническую практику. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире диагностируется свыше 18 млн случаев рака, и онкологические заболевания продолжают оставаться одной из ведущих причин смертности населения.

«Ъ-Сочи» писал, что в прошлом году на курорте у 197 человек впервые в жизни диагностировали злокачественное новообразование во время прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В 27,7 тыс. случаев горожанам впервые диагностировали то или иное заболевание.

Мария Удовик