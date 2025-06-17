Сочи вошел в число лидеров по железнодорожным перевозкам в июне

В Сочи зафиксирован рост пассажиропотока в праздничные дни июня — курорт оказался в числе наиболее востребованных направлений среди путешественников, выбравших железнодорожный транспорт. По данным РЖД, с 11 по 15 июня поездами дальнего следования воспользовались 2,3 млн человек, что на 13,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общее количество рейсов за этот период составило порядка 3,6 тыс., что также превышает прошлогодний уровень на 3%. Наибольшая активность пассажиров пришлась на 11 и 15 июня, когда отправления с вокзалов России достигли 473 тыс. и 516 тыс. человек соответственно. На фоне высокого спроса среди популярных направлений отмечены маршруты в сторону Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Адлера и курортов Кавказских Минеральных Вод.

Среди поездов особую популярность приобрели двухэтажные составы, спрос на которые вырос на 17%, а также скоростные «Сапсаны» с приростом пассажиров на 12%. Помимо регулярных рейсов, свыше 1,2 тыс. человек отправились в праздничные дни в железнодорожные круизы в составе турпоездов.

«Ъ-Сочи» писал, что с 12 июня между столицей Чеченской Республики и Адлером начали курсировать беспересадочные пассажирские вагоны. Прямого железнодорожного маршрута на этом направлении ранее не существовало.

Мария Удовик