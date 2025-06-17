В Перми число эвакуированных электровелосипедов сократилось в десять раз

В Перми с начала сезона вывезено 26 электровелосипедов, размещенных вне специально отведенных мест, сообщает пресс-служба мэрии. Как отмечает газета «Текст», этот показатель в десять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. К середине июня 2024-го в рамках рейдов было вывезено на штрафстоянку 278 электровелосипеда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным администрации, в Ленинском районе было вывезено пять электровелосипедов, в Мотовилихинском – 11, в Дзержинском – два, в Индустриальном – пять, в Свердловском – три. Все они были перемещены к месту хранения специалистами МКУ «Содержание муниципального имущества».

Напомним, в начале мая прошлого года глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о порядке освобождения территории города от бесконтрольно брошенных средств передвижения. Согласно документу, размещать электровелосипеды можно только на специальных велопарковках. Такая мера была введена в связи с замечаниями жителей, которые жаловались на то, что электровелосипеды оказываются брошенными в неположенных местах, например на тротуарах, подходах к пешеходным переходам, на территории остановочных пунктов и в других местах. В настоящее время в Перми работают 82 разрешенные велопарковки. Несмотря на это, электровелосипеды продолжают оставлять вне разрешенных мест. В связи с этим специалисты районных администраций проводят ежедневные рейды по выявлению и перемещению бесконтрольно размещенных СИМ.