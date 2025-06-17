В «Сириусе» запустили новый проект по клеточной терапии рака

Ученые НТУ «Сириус» объявили о запуске проекта, направленного на кардинальное упрощение CAR T терапии. Разработчики намерены перепрограммировать Т-лимфоциты непосредственно в организме пациента при помощи мРНК-инструкций, сообщает пресс-служба администрации ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации «Сириуса» Фото: пресс-служба администрации «Сириуса»

По оценке участников проекта, такая схема сделает персонализированные методы лечения быстрее, дешевле и безопаснее. Лабораторные испытания уже подтвердили способность временно «обученных» иммунных клеток распознавать и уничтожать опухоли.

В «Сириусе» уточняют, что клинический этап запланирован на ближайшее время; в случае подтверждения результатов в кабинетах врачей технология может стать заметным прорывом российской онкотерапии и ускорить переход к массовому применению точных и щадящих режимов лечения.

Вячеслав Рыжков