При пожаре в подмосковном Королеве погибли пять человек

В городе Королев Московской области при пожаре в квартире погибли пять человек, в том числе двое детей. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

ЧП случилось на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Корсакова. В областной прокуратуре уточнили, что к проживающей в квартире женщине приехали подруга с ребенком, а также племянница с мужем и ребенком.

По предварительным данным, причиной возгорания оказался аварийный режим работы электросети. В числе погибших — дети трех и семи лет.