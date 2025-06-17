В Волгоградской области суд изъял у экс-полицейского имущество на 49 млн рублей

В Волгоградской области суд по иску прокуратуры изъял в доход государства приобретенное на неподтвержденные доходы имущество стоимостью свыше 49 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что с 2020 года по 2023 год бывший начальник государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Волгоградской области и его родственники приобрели автомойку для грузовых машин, а также три грузовых транспортных средства и такое же количество легковых автомобилей на общую сумму более 49 млн руб. За все это они отдали деньги, законность получения которых не подтверждена.

По результатам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обратить указанное имущество в доход государства. Краснооктябрьский районный суд Волгограда удовлетворил требование. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения. В отношении бывшего полицейского возбудили уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации имущества (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), которое находится на рассмотрении.

Павел Фролов