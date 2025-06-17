В ДТП под Геленджиком пострадали пять человек

Вечером накануне, 16 июня, около 21:00 на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, 65-летний житель региона, управляя автомобилем Lada Granta, не справился с управлением на мокрой дороге и допустил наезд на дорожное ограждение, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Спустя некоторое время в остановившуюся после удара машину врезался автомобиль Lada Priora, за рулем которого находился 29-летний водитель. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили пять человек.

В числе пострадавших — оба водителя, а также трое пассажиров: две женщины, 61 и 30 лет, и 40-летний мужчина. Все они были госпитализированы в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вячеслав Рыжков