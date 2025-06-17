«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением свыше 150 пунктов проведения экзаменов в Новосибирской области

В этом году «Ростелеком» оснастил системой видеонаблюдения свыше 150 пунктов проведения итоговых экзаменов в Новосибирской области. Современными IP-камерами оборудованы 98 площадок ЕГЭ и 59 — ОГЭ. Решение обеспечивает прозрачность процесса на всех этапах экзаменов: начиная с досрочного периода и заканчивая дополнительным, который состоится в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

В каждой аудитории, где проходят экзамены, установлено по две камеры, которые ведут непрерывную съемку и транслируют происходящее на специальный портал. Запись сохраняется как на локальные карты устройств, так и в облако «Ростелекома». Оборудование размещено таким образом, чтобы наблюдать за поведением участников ЕГЭ и фиксировать моменты печати, сканирования и раскладки материалов. При этом полностью сохраняется конфиденциальность личных данных и содержание заполненных бланков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Для гарантированного непрерывного функционирования системы оператор предусмотрел установку резервных источников питания, обеспечивающих работу видеонаблюдения даже при отключении электроэнергии. В каждом пункте сдачи экзаменов дежурят опытные специалисты технической поддержки.

Николай Зенин вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» В Новосибирской области “Ростелеком” обеспечивает видеонаблюдение за ЕГЭ более десяти лет, с прошлого года система стала применяться и при проведении ОГЭ. Мы непрерывно совершенствуем наше решение, внедряя передовые технологии, в частности, искусственный интеллект. Теперь машинное зрение самостоятельно анализирует видеопоток, выявляя возможные нарушения и уведомляя наблюдателей, что гарантирует объективность результатов.

В Новосибирской области в основной период сдают ЕГЭ почти 15 тысяч человек, а ОГЭ —более 37 тысяч человек.

Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Новосибирской области. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков. «Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

ПАО «Ростелеком»