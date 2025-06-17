В Новосибирске ФАС выявила сговор при закупке ПЛП на 1 млрд рублей

УФАС по Новосибирской области выявило нарушения при заключении контракта между АО «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) и ООО «Проектный центр Сибири». Ведомством организована проверка по ч. 1 ст. 17 КоАП РФ (защита конкуренции) и ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

По данным антимонопольного органа, контрагенты заключили «антиконкурентное соглашение при организации аукциона на возведение высоковольтной линии электропередач для ПЛП».

В ходе проверки региональное УФАС проверит законность отклонения заявки другого участника аукциона и правомерность допуска компании «Проектный центр Сибири».

Как указывается на сайте госзакупок, торги состоялись в сентябре 2022 года со стартовой ценой более 1 млрд руб. «Проектный центр Сибири», выигравший аукцион, предложил выполнить работы за 956 млн руб. Заявка другого участника была отклонена из-за несоответствия требованиям.

Александра Стрелкова