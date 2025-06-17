В Перми в районе экстрим-парка планируется проект КРТ с 25-этажными высотками

Региональное минимущество опубликовало проект приказа о комплексном развитии территории в границах улиц Екатерининской, Плеханова, железной дороги и экстрим-парка в Перми. Как указано в проекте документа, опубликованного на сайте министерства, реновация охватит площадь 3,88 га. Завершить проект КРТ в этой локации необходимо в течение десяти лет с момента заключения договора с инвестором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минимущества Пермского края Фото: Минимущества Пермского края

На территории, подлежащей освоению, располагаются гаражи. Для ее застройки изымут и снесут почти 600 гаражей и нежилые строения. В состав основных видов разрешенного использования земельных участков входят среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка с предельной высотой 8 и 25 этажей, территории общего пользования, улично-дорожная сеть, благоустройство территории, стоянка транспорта.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о намерениях краевых властей подвергнуть реновации территорию в микрорайоне Данилиха. В начале 2024 года говорилось, что КРТ планируется на территории меньшей площади — 2,3 га по ул. Грузинской. Площадка, занятая гаражами, ограничена ЖК «Цветы Прикамья» на ул. Кронштадтской, домом на ул. Грузинской, 15, железнодорожными путями и административным зданием на ул. Екатерининской, 181. На месте гаражей планировалось строительство 39,5 тыс. кв. м жилья переменной этажности — от 6 до 25 этажей. Также там должны были появиться детский сад и переустроенная дорога.