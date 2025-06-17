В Кургане после ДТП с пострадавшими на трассе «Иртыш» завели дело

Следователи УМВД России по Курганской области возбудили дело после дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе «Иртыш», где пострадали два человека. 32-летний водитель грузовика, подозреваемый в совершении преступления по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), задержан, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, вечером 13 июня водитель МАЗ с прицепом двигался по дороге со стороны Омска к Челябинску. Из-за неисправных тормозов он не смог остановиться на запрещающий сигнал светофора на перекрестке перед поворотом на курганский микрорайон Глинки. Грузовик столкнулся с автомобилем Chery Tiggo под управлением 50-летнего водителя, ехавшего прямо на зеленый свет к деревне Падеринское. Последний получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение, а 49-летнюю пассажирку легковой машины доставили в реанимацию.

Установлено, что управлявший грузовиком гражданин не имеет соответствующих водительских прав. Его транспортное средство изъяли.

Виталина Ярховска