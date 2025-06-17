В «Артеке» построили два корпуса на 1 тысячу мест к столетию центра

В Международном детском центре «Артек» завершили строительство двух новых спальных корпусов. Об этом сообщает правительство РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, корпуса рассчитаны на 1 тыс. мест, их общая площадь превышает 40 тыс. кв. м. Помещения оборудованы зонами отдыха и эксплуатируемыми кровлями, предназначенными для линеек, сборов и игр. Получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

В рамках благоустройства обновлены набережные лагерей «Кипарисный» и «Солнечный», смонтирован подводный волнолом, выполнено комплексное озеленение. Также построено пляжное здание с отрядной площадкой на крыше, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Центр «Артек» основан в 1925 году, с 2014 года является федеральной собственностью. В год здесь отдыхают свыше 40 тыс. детей, включая участников международных программ.

Анна Гречко