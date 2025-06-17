Правительство списало Ставропольскому краю долг в 13 млрд рублей

Правительство России списало бюджетную задолженность трех регионов на общую сумму свыше 155 млрд руб., из которых на Ставропольский край приходится около 13 млрд руб. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Долговые обязательства аннулированы у Республики Адыгея, Алтайского и Ставропольского краев. Задолженность сформировалась по состоянию на 1 марта 2024 года по бюджетным займам, предоставленным федеральным центром.

«В соответствии с ч. 7 ст. 16 Федерального закона О федеральном бюджете на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов списать задолженность Республики Адыгея, Алтайского и Ставропольского краев перед Российской Федерацией, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам»,— указано в распоряжении кабинета министров.

Решение принято в рамках исполнения федерального бюджета на текущий год и плановый период до 2027 года.

Тат Гаспарян