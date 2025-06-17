Власти Перми требуют снести хлебный киоск в микрорайоне Ипподромный

Администрация Индустриального района Перми обратилась в суд с требованием демонтировать торговый павильон, расположенный на одном земельном участке с жилым домом по ул. Мира, 91. Заявление к ИП Наталье Мухаметшиной и ООО «Единство» подано в Арбитражный суд Пермского края. Одновременно с иском администрация ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в виде запрета ответчикам распоряжаться павильоном и перемещать его в границах участка. Суд частично удовлетворил это требование, запретив Наталье Мухаметшиной распоряжаться киоском, в остальном части ходатайства истцу отказали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

По сведениям публичной кадастровой карты, земельный участок под жилым домом на ул. Мира, 91, имеет площадь 2,9 тыс. кв. м. В границах этой территории, возле парковки, находится торговый киоск «Ильинский хлеб».

Как указано в сервисе Kartoteka.ru, Наталья Мухаметшина была зарегистрирована в качестве ИП в 1999 году, она ведет деятельность в сфере розничной торговли в неспециализированных магазинах. ООО «Единство» создано в Перми в 2018 году и управляет эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Единственный учредитель и руководитель организации — Иван Лобанов, бывший владелец ликвидированного ООО «УК "Жилой дом"».