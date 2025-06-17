В Ярославле создали комиссию по оценке реорганизации учреждений образования

В Ярославле образована комиссия по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации города Ярославля. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Возглавила комиссию заммэра по социальной политике Елена Волкова. Комиссия будет действовать постоянно, ее деятельность будет обеспечивать департамент образования мэрии. В состав комиссии также вошли замдиректора департамента Елена Ильина, председатель городской профсоюзной организации работников образования Нариман Дженишаев, начальник управления культуры мэрии Ольга Каюрова и другие специалисты.

Ранее аналогичный орган действовал на региональном уровне. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе обсуждается создание новых образовательных комплексов. Они создаются путем объединения школ и дошкольных учреждений, в ряде округов в комплексы войдут учреждения дополнительного образования. В случае такой реорганизации требуется экспертная оценка, которую и будет обеспечивать городская комиссия.

Антон Голицын