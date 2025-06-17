В Магнитогорске будут судить мошенников, похитивших у пенсионеров 4,6 млн рублей

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительные заключения в отношении двух жителей региона по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Работники оздоровительного центра похитили у пенсионеров более 4,6 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, сообщники зарегистрировали в Магнитогорске ООО «Оздоровительный центр «Семья» и неправомерно получили доступ к сведениям о проживающих в городе пенсионерах. Руководитель учреждения и менеджер обзванивали граждан, имеющих заболевания, входили к ним в доверие и убеждали приобрести курсы медицинских услуг, обещая выздоровление. Магнитогорцы покупали за наличные и в кредит различные услуги, однако излечения не было. Фактически жители получали массаж и прогревания. С января 2023 года по июнь 2024-го работники центра похитили у 57 пенсионеров свыше 4,6 млн руб.

Фигуранты признали вину, возместили ущерб потерпевшим в полном объеме. С одним из обвиняемых следствие заключило досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы уголовных дел направлены в Орджоникидзевский районный суд. В отношении неустановленного лица, предоставившего сведения о медицинских данных пенсионеров, дело выделили в отдельное производство.

Виталина Ярховска