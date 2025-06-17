Правительство РФ стало ответственным за проект «Площадь первых» в Красноярске

Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному кабмину и правительству Красноярского края «обеспечить осуществление в г. Красноярске проекта “Площадь первых”». Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания наблюдательного совета «Движения первых» 26 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Проект предполагает строительство объектов инфраструктуры и обустройство набережной Енисея. «Планируем здесь сформировать комплекс зданий. С одной стороны, чтобы была возможность для центра научно-технического творчества детей и молодежи. С другой стороны, общественные пространства — многофункциональный комплекс для общения, для новых идей, подведения итогов, встреч с единомышленниками. Все это должно быть объединено еще и общественным пространством, которое бы имело серьезное патриотическое состояние»,— говорил красноярский губернатор Михаил Котюков на заседании наблюдательного совета.

Первый доклад о ходе реализации проекта должен быть сделан до 1 октября 2025 года.

Валерий Лавский