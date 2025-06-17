В Тюменской области на два дня объявили штормовое предупреждение

На территории Тюменской области в течение ближайших двух часов ожидаются сильный дождь, ливень, крупный град, гроза и ветер от 25 м/с. Такая погода продержится до конца сегодняшнего дня, также сильные осадки прогнозируются 18 июня, передает информационный центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации Тюменского ЦГМС, на текущий момент в Тюмени наблюдается температура +18° и слабый ливневой дождь. Ночью среды будет +13°, днем температура поднимется до +23°.

Ирина Пичурина